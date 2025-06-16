Россия ожидает сигнала из США о готовности продолжить консультации по возобновлению работы посольств

Как узнал «Ъ», в Москве ожидают, что Вашингтон в ближайшее время сигнализирует о готовности продолжить консультации с Россией по нормализации работы дипломатических ведомств.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что очередная встреча по устранению раздражителей в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран была отменена по инициативе американской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Работать над возобновлением работы посольств и устранением раздражителей в отношениях РФ и США договорились на встрече на высоком уровне 18 февраля в Эр-Рияде. Первый раунд консультаций по вопросу нормализации работы дипмиссий состоялся 27 февраля. 10 апреля прошел второй раунд. Делегации, в частности, договорились о том, чтобы упростить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. По данным Госдепа США, стороны также обсудили стабилизацию банковского обслуживания работы диппредставительств. В мае заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия и США еще не определили дату новых переговоров по восстановлению работы посольств.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул 2.0».