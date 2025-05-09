Рябков анонсировал новую встречу РФ и США по восстановлению работы посольств

Россия и США еще не определили дату новых переговоров по восстановлению работы посольств. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, прогресс в этом вопросе есть, и очередная встреча делегаций состоится.

«Да, это будет. Пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать»,— рассказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

10 апреля состоялся второй раунд консультаций Москвы и Вашингтона по вопросу нормализации работы дипмиссий. Делегации, в частности, договорились о том, чтобы упростить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. По данным Госдепа США, стороны также обсудили стабилизацию банковского обслуживания работы диппредставительств.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул 2.0».