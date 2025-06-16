МИД РФ: США отменили консультации с РФ по возобновлению работы посольств
Соединенные Штаты отменили консультации с Россией по нормализации работы дипломатических ведомств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что взятая американцами пауза не затянется.
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«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению раздражителей в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков»,— сказала госпожа Захарова.
Работать над возобновлением работы посольств и устранением раздражителей в отношениях РФ и США договорились на встрече на высоком уровне 18 февраля в Эр-Рияде. Первый раунд консультаций по вопросу нормализации работы дипмиссий состоялся 27 февраля. 10 апреля прошел второй раунд. Делегации, в частности, договорились о том, чтобы упростить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. По данным Госдепа США, стороны также обсудили стабилизацию банковского обслуживания работы диппредставительств. В мае замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия и США еще не определили дату новых переговоров по восстановлению работы посольств.
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