МИД РФ: США отменили консультации с РФ по возобновлению работы посольств

Соединенные Штаты отменили консультации с Россией по нормализации работы дипломатических ведомств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что взятая американцами пауза не затянется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению раздражителей в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков»,— сказала госпожа Захарова.

Работать над возобновлением работы посольств и устранением раздражителей в отношениях РФ и США договорились на встрече на высоком уровне 18 февраля в Эр-Рияде. Первый раунд консультаций по вопросу нормализации работы дипмиссий состоялся 27 февраля. 10 апреля прошел второй раунд. Делегации, в частности, договорились о том, чтобы упростить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. По данным Госдепа США, стороны также обсудили стабилизацию банковского обслуживания работы диппредставительств. В мае замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия и США еще не определили дату новых переговоров по восстановлению работы посольств.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул 2.0».

Анастасия Домбицкая