Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

В РЖД сообщили, что в течение дня возможны перебои в работе сайта и мобильного приложения. Они подверглись DDoS-атаке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС Фото: Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

«Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения,— сказано в пресс-релизе перевозчика. — Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме».

Это не первая крупная кибератака на РЖД. Сайт компании и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке в начале апреля, затем повторно — на прошлой неделе. С начала года в РЖД зафиксировали 1,5 млн кибератак на инфраструктуру холдинга.