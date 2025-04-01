Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

РЖД сообщила, что ее сайт и приложение подверглись массированной DDoS-атаке. На вокзалах и станциях кассы продолжают работать штатно, продажа билетов ведется в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу... Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,— говорится в пресс-релизе РЖД, опубликованном в Telegram.

Как сообщал «Ъ», для DDoS-атак на уровень веб-приложений и серверов в большинстве случаев используются виртуальные серверы и виртуальные машины. По итогам 2024 года было зафиксировано полмиллиона DDoS-атак на российские компании, что почти в два раза больше их объема за 2023 год. Целями сетевых атак все чаще становятся региональные компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Новые для хакеров территории».