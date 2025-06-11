Причастных к убийству мальтийской журналистки приговорили к пожизненному заключению

По итогам шестинедельного процесса суд Мальты приговорил к пожизненному тюремному заключению Роберта Агиуса и Джейми Веллу. Они были признаны виновными в причастности к убийству в 2017 году журналистки Дафны Каруаны Галиции. Согласно мальтийским законам, приговоренные к пожизненному заключению остаются в тюрьме до самой смерти и не имеют права на досрочное освобождение по любым основаниям. Об этом сообщает The Guardian.

Дафна Каруана Галиция, журналист-расследователь газеты Malta Independent, погибла, когда 16 октября 2017 года в арендованном ею автомобиле сработало взрывное устройство. Журналистка была широко известна своими расследованиями коррупционных связей правительства Мальты в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра за честность в обществе по базе данных так называемого панамского досье.

Следствие установило, что Роберт Агиус и Джейми Велла предоставили взрывное устройство, которое было заложено в автомобиль журналистки и приведено в действие дистанционно. Они были арестованы в 2021 году по показаниям гражданина Мальты Винсента Муската. В рамках расследования были задержаны около десяти человек, нескольким уже вынесены приговоры. К 15 годам приговорен Винсент Мускат, два его подельника — братья Дегиоргио — получили по 40 лет тюрьмы за установку и приведение в действие взрывного устройства. Суда еще ожидает мальтийский бизнесмен Йорген Фенек.

Алена Миклашевская