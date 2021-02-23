Один из обвиняемых в убийстве журналистки на Мальте признал свою вину

Один из троих человек, обвиняемых в убийстве известной мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, совершенном в 2017 году, признал свою вину. Как сообщает издание Times of Malta, Винсент Мускат признал свою вину по всем пунктам обвинения, хотя до сих пор упорно ее отрицал. Два его подельника, братья Георг и Альфред Дегиоргио, по-прежнему не признают вины.

В рамках сделки со следствием Винсент Мускат раскрыл дополнительную информацию о совершенном преступлении. Полицейские по горячим следам провели обыски в указанных подсудимым местах и задержали еще троих подозреваемых в причастности к убийству журналистки. Суд приговорил Винсента Муската к 15 годам лишения свободы и оплате судебных издержек в размере €42 тыс.

Журналистка Дафна Каруана Галиция работала в газете Malta Independent и занималась громкими расследованиями коррупционных схем в правительстве Мальты в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра за честность в обществе (CPI) по «панамскому досье». 16 октября 2017 года автомобиль, в котором она находилась, взорвался. В ходе расследования в декабре 2017 года были задержаны Винсент Мускат и братья Дегиоргио по обвинению в установке и приведении в действие взрывного устройства. В организации убийства обвиняется мальтийский бизнесмен Юрген Фенек, его имя также всплывало в расследованиях журналистки, где вскрывались его взаимовыгодные финансовые связи с руководством Мальты. Сейчас он ожидает суда.

Алена Миклашевская