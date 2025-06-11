Суд снизил размер взысканной с «Уфаводоканала» компенсации за прорыв канализации

«Уфаводоканал» добился снижения размера компенсации за затопленный в декабре 2023 года при прорыве канализации автомобиль. Инцидент произошел на парковке у здания НИПИ «Петон» на проспекте Салавата Юлаева. Канализационные стоки затопили припаркованный автомобиль Mitsubishi. Владелец машины предъявил претензию ресурсоснабжающей организации, однако в «Уфаводоканале» предложили заплатить лишь 14 тыс. руб. за химчистку и подписать соглашение об отсутствие взаимных претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Владелец автомобиля подал иск в Октябрьский районный суд Уфы, в котором просил взыскать с «Уфаводоканала» и компании «Гелиос», в которой была застрахована гражданская ответственность предприятия, 796 тыс. руб. имущественного ущерба, а также судебные расходы. Иск был удовлетворен — с ресурсоснабжающей компании взыскано 496 тыс., со страховщика — 300 тыс. руб.

«Уфаводоканал» остался недоволен решением и попытался его обжаловать в Верховном суде Башкирии. В апелляционной жалобе ответчик отмечал, что автомобиль находился на не предназначенной для парковки территории. Кроме того, он настаивал, что виновным в причиненном ущербе должен быть признан «Петон», не чистивший ливневую канализацию. Верховный суд Башкирии эти доводы опроверг, установив, что ливневая канализация очищалась дважды в год, доказательств ее неисправности в момент прорыва канализации не было представлено. Кроме того, суд указал, что ливневая канализация изначально не приспособлена для канализационных стоков.

В то же время был уменьшен размер компенсации. По ходатайству ответчика Верховный суд Башкирии назначил по делу новую экспертизу, которая оценила стоимость восстановительного ремонта автомобиля в 265,8 тыс. руб. Апелляционная инстанция также не согласилась с выводами нижестоящего суда по поводу взыскания компенсации со страховой компании, поскольку лимит ответственности по договору с «Уфаводоканалом» — около 3,7 млн руб. — был исчерпан. В результате сумму ремонта взыскали с предприятия, пропорционально (на 66,6%) уменьшив и сумму судебных расходов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее суды взыскали 624 тыс. руб. за затопленный канализационными стоками BMW 116i, 365 тыс. руб. — за Kia Rio, 739,6 тыс. руб. — за Nissan Almera и около 1,3 млн руб. — за Hyundai Santa Fe.

Наталья Балыкова