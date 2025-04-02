«Уфаводоканалу» не удалось отменить решения о компенсации за прорыв канализации

«Уфаводоканал» не смог отменить решения Октябрьского районного суда Уфы о взыскании около 2 млн руб. за два затопленных при прорыве канализации автомобиля. Инцидент произошел на парковке у здания НИПИ «Петон» на проспекте Салавата Юлаева в декабре 2023 года. Канализационные стоки затопили припаркованные автомобили, в числе которых были Nissan Almera и Hyundai Santa Fe истцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2024 года Октябрьский районный суд Уфы взыскал с «Уфаводоканала» 25,4 тыс. руб. за испорченные личные вещи и детское автокресло, находившиеся в Nissan Almera, в также 739,6 тыс. руб. за поврежденный автомобиль в пользу его владелицы. За затопленный Hyundai Santa Fe было взыскано около 1,3 млн руб.

Ответчик остался недоволен решениями и направил апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии. В ней «Уфаводоканал» отмечал, что автомобили находились на непредназначенной для парковки территории. Кроме того, ответчик настаивал, что виновным в причиненном ущербе должен быть признан «Петон», не чистивший ливневую канализацию. Верховный суд Башкирии вслед за судами нижестоящих инстанций эти доводы опроверг. При разбирательстве было установлено, что ливневая канализация очищалась дважды в год, доказательств ее неисправности в момент прорыва канализации не было представлено. Кроме того, указали суды, ливневая канализация изначально не приспособлена к принятию канализационных стоков.

Наталья Балыкова