ФАС не видит резкого роста цен на авиабилеты летом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не зафиксировала значительного повышения цен на авиабилеты в летний сезон. Как сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, рост тарифов остается в пределах инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Безусловно, летний период — это момент высокого спроса. Компании пытаются ликвидировать возможные выпадающие, которые не получают в период низкого спроса. Им необходимо поддерживать летную годность, обслуживать, ремонтировать. Понятно ценовое давление, которое на них осуществляется»,— сказал господин Шасколький журналистам в кулуарах Антимонопольного форума (цитата по ТАСС).

Небольшой рост цен на авиабилеты летом допускает глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. В интервью «Ъ» он объяснил это высоким спросом. Однако, добавил господин Александровский, тарифы в этом году будут меняться в пределах инфляции. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от ФАС контролировать цены на и авиабилеты в предстоящий туристический сезон.

Подробнее о ценах на авиабилеты — в материале «Ъ» «Бизнес-класс пристегнул ремни».