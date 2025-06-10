Министра освободили от обыска

Как стало известно “Ъ”, суд отказал полиции в обыске у министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной. Мероприятие планировалось провести в рамках расследования хищений бюджетных средств при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суд, однако, пришел к выводу, что доказательства возможной связи чиновницы с хищениями отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородский облсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение Свердловского райсуда Белгорода, отказавшего региональному УМВД в проведении обыска по месту регистрации министра строительства области Оксаны Козлитиной. Полиция намеревалась провести это мероприятие в рамках уголовного дела, которое УМВД расследует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь в нем идет о махинациях при строительстве укреплений на границе с Украиной.

Оборонительные сооружения начали возводить в регионе в 2022 году, а в начале 2023-го местные власти рассказывали, что на работы потрачено порядка 10 млрд руб. федеральных денег.

Как сказано в апелляционном постановлении облсуда, следствие считало, что дома у госпожи Козлитиной могут находиться предметы, документы, оборудование или иные средства совершения расследуемого преступления. Однако первая и апелляционные судебные инстанции пришли к выводу, что доказательств этому УМВД не представило. Фактически обыск не был санкционирован из-за того, что соответствующее ходатайство было подкреплено лишь рапортом сотрудника полиции.

“Ъ” направил запрос в УМВД с просьбой рассказать об уголовно-правовых претензиях к министру, но ответа пока не получил. Сама Оксана Козлитина переадресовала вопросы “Ъ” в пресс-службу правительства региона, где отказались от комментариев. В пресс-службе облпрокуратуры “Ъ” сказали, что не обладают подобной информацией.

Следствие пока официально не раскрывало ни содержания уголовного дела, ни имен фигурантов. Между тем из постановления облсуда следует, что версия правоохранителей заключается в том, что после заключения договоров на строительство линий обороны у границы подрядчики посредством фиктивных операций могли переводить 20% авансов на расчетные счета сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей по бестоварным сделкам. После этого деньги обналичивались и передавались в том числе должностным лицам, ответственным за строительство и заключение контрактов. Суммы и названия фигурирующих в деле подрядных организаций не названы.

Напомним, в середине марта этого года из сообщения Свердловского райсуда Белгорода стало известно, что по ходатайству следствия под стражу был заключен директор и учредитель новосибирского ООО «Стройинвестрезерв» Сергей Петряков.

Как рассказывал “Ъ”, обвинения господина Петрякова касаются договора его компании с ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области».

По нему фирма вела строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже в Белгородской области. Следствие считает, что предприниматель включил в отчетные документы заведомо ложные сведения о выполнении отдельных работ, после чего получил предусмотренные договором бюджетные средства. Почти 11,6 млн руб. из них были, по версии обвинения, перечислены противоправно за фактически невыполненные работы.

В середине мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о наличии нарушений на 109 млн руб. при строительстве сооружений и назвал подрядчиков, с которых управление капстроительства решило взыскать деньги, начисленные им по контрактам на возведение сооружений. От ООО «Регион Сибирь» власти потребовали вернуть 2,88 млн руб., от ООО «ЭкоРесурс 36» — 2,72 млн руб., от ООО «Автострада» — 1,92 млн руб., а от ООО «Белгороддорстрой» и ООО «Белстройплюс» — 520 тыс. и 164 тыс. руб. соответственно. Иск управления к ООО «Сталкер» о взыскании 2,59 млн руб. суд вернул чиновникам.

Сергей Толмачев, Воронеж