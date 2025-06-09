Главные новости за 9 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Экс-полицейских в Краснодаре обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Речь идет о бывшем заместителе начальника контрольно-ревизионного управления ГУ МВД по региону, а также экс-главбухе и казначее отдела МВД по Павловскому району.

За первое полугодие 2025 года в органы исполнительной власти Краснодара поступило 25,6 тыс. обращений от местных жителей. Это на 44,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (17,7 тыс. заявлений).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050», заявил, что штаб-квартиру Организации Объединенных Наций целесообразно было бы перенести в Сочи.

В Краснодарском крае за I квартал 2025 года около 3,3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет вступили в брак — 1,3 тыс. мужчин и 2 тыс. женщин. Разводы среди молодых пар стали реже на 22%.

Суд арестовал имущество бизнесмена, аффилированного с ЗАО «Волгатранснефть». Жалоба господина Шаввы, оспаривавшего арест принадлежащих ему объектов недвижимости, была отклонена.

В Краснодарском крае работает 331 ИП и ЮЛ в сфере ювелирного бизнеса. Их количество сократилось на шесть игроков в оптовой и розничной продаже (–1,78%).

В Краснодарском крае остается непроданными до 80% квартир в строящихся жилых комплексах — речь идет примерно о 132 тыс. из 166 тыс. объектов, находящихся в стадии возведения.

Власти Геленджика планируют направить 1,6 млрд руб. на строительство первой очереди парка на ул. Солнцедарской. Контракт финансируется из бюджета города на 2025–2026 годы.

На Кубани благоустроили 445 пляжей. Сейчас на курортах Краснодарского края отдыхают около 200 тыс. человек.

Банки Краснодарского края с начала 2025 года выдали юридическим лицам 7,6 тыс. кредитов общим объемом 375,8 млрд руб. Из этой суммы около 163 млрд руб. получили субъекты малого и среднего предпринимательства.