Кубанские юрлица получили кредиты на 375,8 млрд рублей

Банки Краснодарского края с начала 2025 года выдали юридическим лицам 7,6 тыс. кредитов общим объемом 375,8 млрд руб. Из этой суммы около 163 млрд руб. получили субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации региона.

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По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, активному кредитованию способствуют программы с государственной поддержкой. Субсидирование процентных ставок и предоставление гарантий позволяют бизнесу получать более выгодные условия финансирования.

Сельхозпроизводители с начала года получили 745 кредитов на сумму 17,5 млрд руб. Средства направляются на покупку новой техники, модернизацию производственных мощностей и пополнение оборотных средств.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъекты МСП могут воспользоваться льготным инвестиционным кредитованием от Минэкономразвития России. Займы от 50 млн до 2 млрд руб. можно использовать для финансирования капитальных вложений и операционных расходов предприятий.

В регионе продолжают работать льготные ипотечные программы. По ним выдано 5,5 тыс. займов на сумму более 30 млрд руб. Доля льготной ипотеки составляет 73,5% от общего количества и 82,8% от общей суммы.

Лидером стала программа «Семейная ипотека» под 6% годовых. По ней выдали 5,3 тыс. займов на сумму 28,8 млрд руб.

В администрации отметили, что уровень развития банковского сектора позволяет Краснодарскому краю ежегодно входить в десятку лидеров среди российских регионов по объему выданных займов и занимать первые позиции в Южном федеральном округе.

Алина Зорина