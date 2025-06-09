Сергей Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050», заявил, что штаб-квартиру Организации Объединенных Наций целесообразно было бы перенести в Сочи. По его словам, идея эта не нова: аналогичное предложение в свое время высказывал Иосиф Сталин в переговорах с Франклином Рузвельтом, прежде чем согласиться на размещение учреждения в Нью-Йорке, цитирует Сергея Лаврова «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр отметил, что на практике реализация этой инициативы представляется затруднительной. По его словам, международная структура за десятилетия существования в США «глубоко пустила корни» — не только в архитектурном смысле, но и с точки зрения сложившегося состава персонала. Последний, по словам главы внешнеполитического ведомства, обзавелся недвижимостью, а введение постоянных контрактов укрепило эту ситуацию.

Вопрос уже обсуждался в прошлом, и, по мнению министра, курорт мог бы успешно справиться с такой задачей, особенно после проведенных в городе Олимпийских игр и других международных мероприятий.