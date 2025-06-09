В Геленджике планируют построить первую очередь парка за 1,6 млрд рублей

Власти Геленджика планируют направить 1,6 млрд руб. на строительство первой очереди парка на ул. Солнцедарской. Соответствующий контракт с указанием начальной стоимости размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит расчистить территорию от растительности, провести земляные работы и озеленение, создать систему автополива, проложить коммуникации, установить малые архитектурные формы и освещение, а также обеспечить пожарную безопасность.

На территории возведут смотровую башню, три входные группы, модульный павильон администрации, санузлы, спортивные и детские площадки, экстрим-зону, спортивную трибуну, летний театр и автостоянку. Кроме того, специалисты намерены обустроить реку-каскад, два моста и зоны отдыха.

В ходе расчистки участка снесут вяз перистый (213 штук), ясень остроплодный (884 штуки), граб кавказский (162 штуки), тополь пирамидальный (267 штук) и другие виды растительности. Часть деревьев находится в нежизнеспособном состоянии. Вырубку редких видов компенсируют.

Взамен на территории высадят 455 кустарников стоимостью 2,8 млн руб. и почти 1,7 тыс. лиственных деревьев за 80 млн руб.

Контракт финансируется из бюджета Геленджика на 2025–2026 годы, включая субсидию из краевого бюджета. Работы пройдут в 18 этапов. Первый этап планируют завершить к 26 ноября 2025 года, полное выполнение контракта намечено на 13 ноября 2026 года.

Анна Гречко