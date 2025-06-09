Обращения жителей Краснодара к властям за полгода выросли почти вдвое

За первое полугодие 2025 года в органы исполнительной власти Краснодара поступило 25,6 тыс. обращений от местных жителей. Это на 44,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (17,7 тыс. заявлений), сообщили «Ъ-Кубань» в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Граждане направляли жалобы через систему «Инцидент-менеджмент», платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также специализированный чат-бот.

Наибольшее количество обращений касалось строительства и ремонта автомобильных дорог — 1,5 тыс. обращений. На втором месте по числу жалоб оказалась категория «Многоквартирные дома» — 1,4 тыс. обращений. Третью строчку заняли вопросы благоустройства — 1,2 тыс. сообщений.

Кроме того, жители обращались по поводу придомовых территорий (750 заявлений) и вывоза мусора (510). Еще 2 тыс. обращений зафиксировано по иным вопросам.

Через чат-бот с начала текущего года поступило 9,3 тыс. сообщений. В системе «Инцидент-менеджмент» от пользователей соцсетей зарегистрировано 6,8 тыс. обращений.

Информация о проводимых работах регулярно публикуется в рубрике «Было/Стало» в Telegram-канале «МЦУ Краснодар».

Анна Гречко