На Кубани до 80% квартир в новостройках остаются непроданными

По данным на май 2025 года, в Краснодарском крае остается непроданным до 80% квартир в строящихся жилых комплексах — речь идет примерно о 132 тыс. из 166 тыс. объектов, находящихся в стадии возведения. По мнению участников рынка, столь высокий объем непроданных площадей свидетельствует о значительной затоваренности регионального рынка жилья. Основной причиной низкой покупательской активности называют высокие ипотечные ставки, что, в свою очередь, влияет на корректировку темпов строительства со стороны девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает коммерческий директор компании AVA Тамара Коломийцева, несмотря на общую избыточность предложения, ситуация внутри региона неоднородна. В частности, в Сочи сохраняется превышение спроса над объемом доступного жилья, чему способствует ограниченность земельных участков и стабильно высокий интерес со стороны покупателей.

По информации ДОМ.РФ, по состоянию на 1 марта нынешнего года Краснодарский край входил в число регионов с одним из наименьших уровней распроданности строящегося жилья. Среди 29 субъектов РФ, где выявлены риски превышения предложения, Кубань демонстрирует один из самых низких показателей по соотношению распроданности и стадии строительной готовности — менее 60%.

На фоне общего замедления реализации также отмечается структурный дисбаланс в составе возводимого жилья. Так, в Краснодарском крае, как и в Приморье, Калининградской и Рязанской областях, доля однокомнатных квартир в новых проектах превышает 60%, что существенно выше среднероссийского показателя в 53%. Кроме того, в регионе сохраняется высокая доля индивидуального жилищного строительства — порядка 58% в структуре жилфонда.

Подробнее читайте в материале «Выпал в осадок».

Вячеслав Рыжков