Экс-полицейских в Краснодаре обвиняют в многомиллионном мошенничестве

В Краснодаре следователи предъявили обвинение в крупном мошенничестве трем бывшим сотрудникам полиции. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, речь идет о бывшем заместителе начальника контрольно-ревизионного управления ГУ МВД по региону, а также экс-главбухе и казначее отдела МВД по Павловскому району. Им инкриминируется совершение мошенничества организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2023 года тогда еще действующий замначальника КРУ организовал группу для систематического хищения бюджетных средств. В состав группы были вовлечены главбух и казначей районного ОМВД. Главный бухгалтер готовила заявки на финансирование, в которые вносились ложные сведения о назначении платежей, считают следователи. После перечисления средств на расчетный счет ведомства, как сообщили в ведомстве, казначей снимала деньги и передавала их бухгалтеру, минуя кассу. Полученные средства распределялись между участниками схемы, а организаторы заранее предупреждали соучастниц о проверках и обеспечивали им благоприятные условия для сокрытия нарушений, заявили в следкоме.

Следствие полагает, что за 2023–2024 годы участники схемы похитили более 14 млн руб. Раскрыть схему удалось благодаря взаимодействию СКР и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по краю.

Обвиняемые задержаны и помещены под домашний арест. В рамках дела проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Наложен арест на имущество подозреваемых. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков