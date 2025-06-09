На Кубани сократилось количество ювелирных компаний

По состоянию на 1 июня 2025 года в Краснодарском крае работает 331 ИП и ЮЛ в сфере ювелирного бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на шесть игроков в оптовой и розничной продаже (-1,78%). При этом количество производителей ювелирных изделий возросло, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики сервиса Контур.Фокус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, на 1 июня 2024 года в регионе действовали 261 компания и ИП, занимающиеся розничной продажей ювелирных украшений, 34 – оптовой и 42 – производством. На 1 июня 2025 года их количество составило соответственно 255, 30 и 46. Сильнее всего сократилось количество компаний и ИП, занимающихся оптовой продажей «ювелирки» – на 11,76%.

Также аналитики рассказали, что в регионе сократилось количество книжных магазинов. На 1 июня 2024 года в Краснодарском крае работали 205 магазинов, на 1 июня 2025 – 194. За год закрылось 11 организаций (-5,37%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что выручка заведений общепита в Краснодарском крае по итогам 2024 года составила почти 122 млрд руб. Это на 43% (37 млрд руб.) больше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков