На Кубани благоустроили 445 пляжей

В летний период для жителей Краснодарского края и туристов благоустроили 445 пляжей. В Анапе и Темрюкском районе продолжают действовать ограничение на купание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Сейчас на курортах Краснодарского края отдыхают около 200 тыс. человек. К лету это количество значительно возрастет. Как отметил глава региона, для отдыхающих в Анапе и Темрюкском районе доступен альтернативный досуг.

В летнее время край посетят почти 400 тыс. детей со всей страны. Их примут 90 лагерей и здравниц.

Алина Зорина