На Кубани с начала года поженились около 3,3 тысяч молодых пар

В Краснодарском крае за I квартал 2025 года около 3,3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет вступили в брак — 1,3 тыс. мужчин и 2 тыс. женщин. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала 2025 года в Краснодарском крае расторгли брак в возрасте от 18 до 24 лет 159 мужчин и 440 женщин. Разводы среди молодых пар стали реже на 22%.

Всего в регионе за четыре месяца зарегистрировали 11,1 тыс. брачных союзов. Это на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поженились около 10,5 тыс. жителей края.

Алина Зорина