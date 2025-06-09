Суд арестовал имущество бизнесмена, аффилированного с ЗАО «Волгатранснефть»

Московский городской суд оставил в силе обеспечительные меры, наложенные на имущество предпринимателя Никиты Шаввы, аффилированного с ЗАО «Волгатранснефть». Жалоба господина Шаввы, оспаривавшего арест принадлежащих ему объектов недвижимости, была отклонена, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Активы предпринимателя были арестованы по ходатайству следствия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Инцидент, повлекший разлив мазута, был квалифицирован как ЧС федерального уровня и повлек значительный ущерб экологической системе Черного моря.

Следственные органы считают, что господин Шавва, являясь соучредителем компании «Венчур Трейд Лимитед», входящей в число акционеров судовладельца — ЗАО «Волгатранснефть», может быть косвенно причастен к ущербу, понесенному в результате аварии. В качестве потерпевшей стороны выступает НК «Роснефть», утратившая груз нефтепродуктов. Арест наложен в целях обеспечения возможных финансовых претензий по итогам уголовного разбирательства, включая взыскания и компенсации.

В своей жалобе Никита Шавва указывал, что не является фигурантом уголовного дела, не несет личной ответственности за действия экипажа судна и не может отвечать по обязательствам хозяйственного общества. Кроме того, по его утверждению, оспариваемое имущество было приобретено до начала участия в бизнесе, связанном с транспортировкой нефти. Суд не принял эти доводы, сочтя наложенные меры адекватными целям уголовного производства.