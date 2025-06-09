Презентация мессенджера Max пройдет летом 2025 года

Мессенджер Max от компании VK, который Минцифры рассматривает для интеграции с «Госуслугами», будет представлен летом, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Шадаев подчеркнул, что мессенджер разрабатывается частной компанией. «Не государство выступает инициатором создания этого продукта,— сказал глава Минцифры (цитата по «Интерфаксу»).— Государство его поддерживает для того, чтобы дать ему возможность конкурировать за аудиторию».

Ранее Максут Шадаев поднимал тему запуска мессенджера Max в своем докладе президенту Путину. Он отмечал, что есть примеры стран с собственным «национальным мессенджером». При этом такому продукту удается доминировать на рынке. Max министр охарактеризовал как сервис, не уступающий зарубежным конкурентам. Президент оценил идею создания национального приложения для обмена сообщениями. «Услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения, нужно переводить на эту платформу»,— сказал господин Путин.

Министр Шадаев отметил, что осенью в мессенджер планируют добавить функционал для ведения каналов. Он также отметил, что в приложении нельзя будет зарегистрироваться по виртуальным, подменным номерам. 30 мая глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сообщал, что в будущем будет создана платформа, объединяющая в себе функционал государственных, финансовых и коммерческих сервисов.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что мессенджер Max может стать аналогом китайского WeChat.

Подробнее — в материале «Max возьмет пример с WeChat».

Степан Мельчаков