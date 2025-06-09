Цены на еду придавлены зерном с маслом

После четырех месяцев роста мировые цены на продовольствие в мае демонстрировали небольшое снижение, следует из данных ФАО ООН. Рассчитываемый организацией индекс составил в прошлом месяце 127,7 пункта (за 100 пунктов принято среднее значение индекса в 2014–2016 годах), на 0,8% ниже апреля. В годовом выражении индикатор вырос на 6%, при этом он все еще на 20,3% ниже пика марта 2022 года (см. график). Наиболее заметный вклад в месячное снижение показателя внесло снижение цен на растительные масла: в мае индекс их цен составлял 152,2 пункта после 158 пунктов в апреле. Спад цен на пальмовое масло в ФАО связывают с сезонным расширением производства в странах Юго-Восточной Азии, на подсолнечное — с некоторым ослаблением мирового спроса.

Третий месяц подряд снижались цены на сахар: а мае индикатор сократился на 2,9 пункта, до 109,4 пункта. Динамика во многом объясняется неопределенностью из-за торговой войны США: изменение существующих цепочек поставок и замедление деловой активности сразу во многих странах уже снижают спрос на сахар со стороны производителей продуктов питания и напитков.

Индекс цен на зерновые в мае снизился на 1,9 пункта, до 109 пунктов, главным образом из-за спада цен на кукурузу из-за роста сезонного предложения в Аргентине и Бразилии (уборка урожая в обеих странах продолжается). Дополнительное давление на цены оказали ожидания рекордного урожая кукурузы в США. Цены на пшеницу также снизились. Как сообщает ФАО, улучшение погодных условий в конце месяца (прежде всего осадки) снизило риски для сбора урожая в Европе, США, а также Причерноморском регионе. Отметим, проседание цен снизило перспективы российского экспорта по итогам этого сезона (заканчивается 30 июня) — во второй его половине вывозить зерно поставщики не спешили, надеясь на возобновление роста цен (подробнее — см. “Ъ” от 2 и 5 июня).

В целом же оценки организации предполагают, что мировое производство зерновых в этом сельхозгоду составит 2,852 млрд тонн, что сопоставимо с уровнем прошлого сезона (2,855 млрд тонн). При этом ФАО прогнозирует, что в следующем сельхозгоду производство вырастет до 2,911 млрд тонн, его восстановление ожидается сразу во многих странах. С учетом того, что урожай превысит потребление, вырасти могут и запасы зерновых.

Майский спад мировых цен на растительные масла, сахар и зерно был компенсирован ростом цен на молочную продукцию, отмечают в ФАО. Соответствующий индекс вырос на 1,3 пункта, до 153,5 пункта. Поддержал композитный индикатор и индекс цен на мясо, составивший 124,6 пункта после 123 пунктов в апреле.

Кристина Боровикова