Набиуллина заявила о сложной ситуации в угольной отрасли

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в угольной отрасли наблюдается неоднозначная ситуация. По ее словам, сильное влияние на отрасль оказывает изменение как внешнего, так и внутреннего спроса.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На ситуацию в отдельных отраслях оказывает влияние и внешний спрос по экспортным секторам. Видим достаточно сложную ситуацию в угольной отрасли, хотя там тоже есть разные предприятия»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции.

На этой неделе стоимость российского угля на азиатском рынке упала до рекордно низкого уровня с 2021 года. По данным NEFT Research, цена угля 5500 ккал/кг с учетом стоимости доставки до порта в Южном Китае снизилась до $77,5 за тонну. Годовое падение составило 25–30%. При этом Китай и Южная Корея исторически были крупнейшими экспортерами российского угля. Основными причинами снижения стоимости называют глобальное перепроизводство и сокращение спроса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Углеубывающие компании».

Екатерина Отрашкевич