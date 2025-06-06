Туриндустрия США потеряет $12,5 млрд из-за политики Трампа

В 2025 году американская экономика потеряет $12,5 млрд в связи с тем, что многие туристы принимают решение не ехать в США из-за политики президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC). По прогнозам WTTC, расходы иностранных туристов в США в текущем году снизятся на 7%, до $169 млрд.

Количество иностранцев, прилетевших в США в первые четыре месяца 2025 года, снизилось на 2,5% в сравнении с 2024 годом. Особенно сильным было снижение в марте — на 9,7%, хотя в апреле произошло некоторое восстановление — этот показатель вырос на 2,8%. Как сообщалось ранее, в мае турпоток в США снизился на 6%, особенно сильно сокращается количество туристов из Канады и Европы. CNBC также сообщал, что многие европейские компании пересматривают правила командировок в США для сотрудников, ссылаясь на ужесточение проверок на границе и участившиеся сообщения о задержаниях и депортации въезжающих.

4 июня Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США для граждан 12 стран, включая Афганистан, Иран, Конго и Ливию.

Яна Рождественская