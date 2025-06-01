CNBC: европейские компании пересматривают правила командировок в США для сотрудников

Многие европейские компании не хотят отправлять своих сотрудников в командировку в США, ссылаясь на ужесточение проверок на границе и на участившиеся сообщения о задержаниях и депортации въезжающих. Об этом пишет CNBC, опросивший европейские компании, работающие в самых разных сферах. По его данным, некоторые из работодателей вводят новые правила деловых поездок.

В частности, компании рекомендуют сотрудникам стараться участвовать в конференциях и других мероприятиях, проходящих в США, в режиме онлайн. Если же не получается, то въезжать в США с территории Канады и предварительно чистить мобильные устройства либо брать с собой новые гаджеты, на которых нет никаких переписок, фото и видео. Сотрудников также предварительно готовят к возможным жестким допросам на границе о цели поездки и планах пребывания в США или расспросам о публикациях, которые они делали в соцсетях. Некоторые компании сообщают, что их сотрудников удерживали на границе США дольше обычного.

Руководитель одной из европейских НКО в беседе с CNBC назвал ситуацию «неприятной». «О подобных предосторожностях думаешь, когда едешь, например, в Китай или Азербайджан, то есть в страны с автократическими режимами. Сама мысль о том, что мы должны придерживаться таких правил для поездки в США, еще несколько месяцев назад не могла и в голову прийти»,— отмечает он.

Алена Миклашевская