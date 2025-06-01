Турпоток в США из Европы и Канады резко сократился

За последние четыре недели в главные аэропорты США прибыло около 1,9 млн иностранцев — на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные погранично-таможенной службы США пишет The Wall Street Journal (WSJ)

Как отмечает WSJ, речь идет о времени, когда в США традиционно приезжает много отдыхающих. Многие туристы говорят, что меняют отдых в США на поездку в Европу или на путешествие по собственной стране. Некоторые ссылаются на ужесточение иммиграционной политики администрацией Трампа и на сообщения о задержаниях иностранцев на въезде в США и депортациях. Кто-то просто хочет своим отказом ехать в США выразить негативное отношение к политике Белого дома в целом.

По данным аналитической компании Cirium, бронирование рейсов на летние месяцы в США из Европы на 12% меньше, чем годом ранее. Особенно сильно упало число туристов из таких стран, как Канада, Мексика, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Италия. Число авиапассажиров из Канады — на нее ранее приходилось 25% всех иностранных туристов — упало на 20%, а пересекающих наземную границу США — на 35%. На лето канадцы забронировали на 22% меньше авиабилетов, чем годом ранее. Специализированное аналитическое издание Tourism Economics также пересмотрело свои прогнозы о том, сколько зарубежные туристы потратят в США: если ранее они ожидали роста на 16%, то теперь прогнозируют падение на 5%, или на $8,5 млрд.

Алена Миклашевская