Трамп сравнил конфликт между Россией и Украиной с дракой между детьми

Президент Дональд Трамп сравнил происходящее между Россией и Украиной с дракой между двумя детьми, передает агентство Associated Press. Говоря о конфликте, он допустил, что пребывание в состоянии «ссоры» может пойти на пользу Москве и Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Amr Alfiky / Reuters Дональд Трамп

Фото: Amr Alfiky / Reuters

«Иногда лучше дать им поссориться на некоторое время, а затем разнять их»,— сказал Дональд Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете (цитата по Associated Press). Он сообщил, что передал эту аналогию президенту России Владимиру Путину во время недавнего телефонного разговора.

На встрече с немецким коллегой президент США также заявил, что готов ужесточить санкции против России в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине. Американский лидер не исключил давления на обе стороны конфликта. Он указал, что наметил для себя крайний срок для заключения соглашения.

Анастасия Домбицкая