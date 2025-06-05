Трамп «недоволен» эскалацией на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен происходящим на Украине, передает агентство Reuters. Об этом он сказал, принимая канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Мы получили новости, что будут боевые действия. Кое-что произошло несколько дней назад, и теперь они дают ответ, и так все идет,— сказал Трамп журналистам в Белом доме. — Это не хорошо». «Я недоволен»,— добавил американский лидер.

Фридрих Мерц прибыл в Вашингтон 5 июня. Это его первый визит в Соединенные Штаты с момента вступления в должность 6 мая. Накануне переговоров Фридрих Мерц сказал, что планирует обсудить конфликт на Украине, тарифы США и оборонные расходы НАТО на встрече с президентом США Дональдом Трампом. При этом канцлер отметил, что не ожидает серьезных прорывов по этим вопросам. Ранее он говорил, что намерен «пролоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня» между Россией и Украиной.

С момента прихода нового канцлера в Германии неоднократно призывали усилить давление против России для того, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине. Фридрих Мерц призывал сделать этом посредством новых санкционных ограничений. На этой неделе глава МИД Германии призывал «как можно скорее» принять 18-й пакет санкций против России.

Анастасия Домбицкая