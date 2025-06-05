Парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе от антироссийских санкций

Члены правительства Словакии отныне не имеют права голосовать за принятие антироссийских санкций в международных организациях. Соответствующую резолюцию одобрил парламент страны. За проголосовал 51 из 76 присутствовавших депутатов, сообщает Tvnoviny.

«Санкционная политика и торговые ограничения в отношении России способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок»,— сказано в документе (цитата по Tvnoviny). Это ослабляет конкурентоспособность и экономическую выгоду словацких компаний, следует из резолюции.

Также документ предусматривает реализацию правительством мер по стабилизации энергетического рынка, устранению волатильности цен и защите интересов экономики Словакии.

В середине мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна наложит вето, если Евросоюз решит запретить поставки российских энергоресурсов. Он отметил, что такой шаг может привести к нестабильности и технологическим проблемам. Предложение о полном отказе к 2027 году от импорта российского газа Еврокомиссия планирует представить в июне.

В феврале Россия возобновила поставки газа в Словакию через «Турецкий поток». С апреля объем поставок увеличился вдвое, при этом точные показатели не приводились. Контракт заключен до 2034 года. Мощность газопровода составляет 15,75 млрд куб. м в год.

О возобновлении работы «Турецкого потока» — в материале «"Турецкий" потек в Словакию».

Екатерина Отрашкевич