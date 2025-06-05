Дональд Трамп запретил выдавать визы новым иностранным студентам Гарварда

Иностранцы, которые хотят въехать в США, чтобы учиться в Гарвардском университете или участвовать в его программах обмена, не получат въездную визу. Соответствующее распоряжение сроком на полгода подписал президент Дональд Трамп, объяснив такое решение интересами национальной безопасности. Запрет может быть продлен на более длительный срок.

По словам господина Трампа, разрешение на въезд в США для учебы, исследовательской или преподавательской работы в университетах «является не гарантией, а привилегией, предоставляемой правительством». Такая привилегия «непременно обусловлена» соблюдением университетами федеральных законов.

«Гарвардский университет, как и многие другие, этого условия не выполняет»,— заявил Дональд Трамп. У этого университета есть якобы «обширные нежелательные связи» с зарубежными государствами, и он якобы продолжает «попирать гражданские права своих студентов и преподавательского состава». Руководство Гарварда уже назвало это решение «местью» и пообещало продолжать отстаивать интересы своих иностранных студентов.

22 мая администрация США запретила Гарварду зачислять иностранных студентов, что стало ответом на отказ руководства вуза прекратить пропалестинские акции протеста в стенах университета и свернуть программы инклюзивности. Суд ввел временный запрет на исполнение этого указа. 28 мая руководство США объявило о новой визовой политике, предусматривающей отзыв виз китайских студентов.

Алена Миклашевская