Суд в Уфе арестовал пятерых членов группы похитителей и вымогателей

Советский районный суд Уфы по ходатайству следователя арестовал до 2 августа пятерых жителей Чеченской Республики. Как сообщила пресс-служба суда, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений им инкриминируются о пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 2 ст. 162 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «б» ч. 3 ст.163 УК РФ (вымогательство).

«По версии следствия, находясь в Уфе, в марте 2024 и в феврале 2025 года, действуя как в одиночку, так и группой лиц по предварительному сговору, обвиняемые совершили разбойные нападения и похищения двух местных жителей»,— говорится в пресс-релизе.

У одного из потерпевших обвиняемые похитили 4,6 млн руб., у второго за освобождение потребовали выкуп в размере 2,5 млн руб.

Один из потерпевших — житель Кумертау — обратился за помощью в правоохранительные органы. В июне этого года члены группы были задержаны, сообщили пресс-службы управлений СКР и ФСБ по региону.

Наталья Балыкова