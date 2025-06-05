NYT: Трамп считает, что Зеленский подталкивает мир к пропасти ядерной войны

Президент США Дональд Трамп раздражен президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского президента. По их словам, господин Трамп также раздражен и президентом России Владимиром Путиным, но в меньшей мере.

По словам собеседников издания, Дональд Трамп неоднократно говорил помощникам, что господин Зеленский — «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны. В других случаях он говорил, что понимает, почему президент Украины сопротивляется — он выступает против врага, который полон решимости продолжать конфликт.

Источники пояснили, что президент США склонен быть более почтительным к Владимиру Путину, хотя иногда он выражал разочарование. Он рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздержался от этого.

4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского президента, во время беседы президент РФ заявил, что Москва ответит на недавние атаки Киева на российские аэродромы. «Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру»,— сообщил господин Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».