Ушаков: не факт, что Путин и Трамп встретятся в 2025 году

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока нет конкретных договоренностей о личной встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, такая встреча требует тщательной подготовки и должна стать масштабным событием, которое приведет к серьезным результатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Идеи витают в воздухе, понятно, но — когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече»,— отметил господин Ушаков в интервью телеведущему Павлу Зарубину, добавив, что над подготовкой должны работать команды специалистов из Кремля и Белого дома.

Он подчеркнул, что телефонные переговоры между президентами приносят определенные результаты и полезны для поддержания диалога. За последнее время Путин и Трамп провели три телефонных разговора — 12 февраля, 18 марта и 19 мая, последний из которых длился более двух часов и был очень содержательным, отметил помощник российского лидера. По его словам, в ходе таких бесед достигаются отдельные договоренности, которые затем реализуются.

В ответ на вопрос о сроках возможной встречи Ушаков заявил, что гадать можно, но без толку. «Можно гадать, что в текущем году, к примеру. Но не факт, конечно»,— сказал он.