Главные новости за 3 июня. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

СКР квалифицировал подрыв железнодорожного моста в Курской области как теракт.

Объявлен конкурс на завершение реконструкции орловского аэропорта за 2,2 млрд.

Евгений Лобов станет секретарем курского отделения ЕР.

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородский район: ранены три мирных жителя.

В Орле снова ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,3 млрд рублей.

В трех регионах Черноземья ввели оранжевый уровень опасности из-за пожаров.

На курской трассе восстановили движение после обрушения железнодорожного моста.

18-летний белгородец пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета.

На липецком участке Воронежского заповедника начался новый пожар.

Четыре человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.

Увеличилось количество пострадавших при обстреле белгородского поселка 1 июня.