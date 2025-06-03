Главные новости за 3 июня. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
СКР квалифицировал подрыв железнодорожного моста в Курской области как теракт.
Объявлен конкурс на завершение реконструкции орловского аэропорта за 2,2 млрд.
Евгений Лобов станет секретарем курского отделения ЕР.
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородский район: ранены три мирных жителя.
В Орле снова ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,3 млрд рублей.
В трех регионах Черноземья ввели оранжевый уровень опасности из-за пожаров.
На курской трассе восстановили движение после обрушения железнодорожного моста.
18-летний белгородец пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета.
На липецком участке Воронежского заповедника начался новый пожар.
Четыре человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.
Увеличилось количество пострадавших при обстреле белгородского поселка 1 июня.