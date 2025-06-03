СКР квалифицировал подрыв железнодорожного моста в Курской области как теракт

Главное военное следственное управление СКР квалифицировало подрывы железной дороги в Брянской области и моста в Курской области 31 мая и 1 июня как теракты (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

В результате происшествия в Брянской области погибли семь человек, еще порядка 110 пострадали. В Курской области с различными травмами госпитализированы машинист и двое его помощников.

Следователи изъяли фрагменты взрывных устройств, допросили свидетелей, потерпевших и сотрудников РЖД.

В СКР изначально сообщали, что обрушение курского железнодорожного моста произошло из-за подрыва. Однако впоследствии формулировки были изменены, а предполагаемая причина происшествия удалена.

Мост в Курской области обрушился во время движения по нему грузового локомотива. Из-за падения пролета путепровода с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава. Движение по трассе под конструкцией перекрыли для ремонта дорожного полотна и разбора завалов — сегодня эту работу завершили, ограничения сняли.

Алина Морозова