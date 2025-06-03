Четыре человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 102 боеприпасов и 61 беспилотника. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения получили семь частных домов и 14 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселки Майский, Октябрьский, Разумное, села Зеленая Поляна, Красный Октябрь, Крутой Лог, Репное, Таврово и Устинка атаковали 12 БПЛА. В поселке Майский в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадал мирный житель. После оказания медпомощи продолжает лечение амбулаторно. На территории организации повреждены два автомобиля. В поселке Разумное пострадала легковушка, в поселке Октябрьский — надворная постройка, в селе Устинка разрушен частный дом.

В Борисовском районе в селе Березовка сегодня ночью с беспилотников сбросили два взрывных устройства. Разрушения получили частный дом и автомобиль, также сгорели гараж и одна машина.

В Валуйском округе села Двулучное, Карабаново, Кукуевка, Новопетровка, Шведуновка и хутор Жердевка попали под удары десяти БПЛА. В селе Двулучное пострадало техническое оборудование, в селе Кукуевка — линия электропередачи. Часть жителей второго села остается без света.

В Волоконовском районе села Борисовка, Волчья Александровка, Коновалово и хутор Плотвянка обстреляли четырьмя боеприпасами и атаковали тремя дронами. В Коновалове повреждения установлены на инфраструктурном объекте связи.

В Грайворонском округе по поселкам Горьковский, Хотмыжск, селам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпустили 35 боеприпасов и 11 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая разрушения получили частный дом, забор другого домовладения и четыре машины, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи. Сегодня ночью в поселке Хотмыжск в результате сброса взрывного устройства с дрона на территорию частного дома пострадал мирный житель. Ему оказали помощь в горбольнице №2 в Белгороде, отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены остекление дома, газовая труба и автомобиль. В селе Головчино из-за детонации БПЛА пострадали два частных дома, легковушка и газовая труба.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено обстреляли 59 боеприпасами и атаковали 11 беспилотниками. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и Терезовка выпустили два артснаряда и 14 беспилотников. В районе села Доброе FPV-дрон атаковал движущуюся «Газель». В результате пострадали два человека, они отпущены домой. Транспортное средство повреждено. На участке автодороги Шебекино — Белгород сгорела еще одна «Газель», в селе Новая Таволжанка поврежден частный дом, в селе Маломихайловка — грузовик.

Сутками ранее ВСУ ударили по 14 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 43 боеприпасов и 96 дронов. В результате погибла мирная жительница, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали. Зарегистрирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова