18-летний белгородец пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета
В результате детонации взрывоопасного предмета в селе Афоньевка Волоконовского района Белгородской области пострадал 18-летний парень. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, молодой человек нашел на улице предмет, напоминающий зажигалку, и взял его в руки. Предмет взорвался у него в руках, что привело к минно-взрывной травме и множественным ранениями правой руки.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Валуйскую центральную райбольницу. После оказания медпомощи пациента отпустили домой.
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