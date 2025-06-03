18-летний белгородец пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета

В результате детонации взрывоопасного предмета в селе Афоньевка Волоконовского района Белгородской области пострадал 18-летний парень. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, молодой человек нашел на улице предмет, напоминающий зажигалку, и взял его в руки. Предмет взорвался у него в руках, что привело к минно-взрывной травме и множественным ранениями правой руки.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Валуйскую центральную райбольницу. После оказания медпомощи пациента отпустили домой.

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Алина Морозова