В Орле снова ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,3 млрд рублей

Департамент экономразвития и инвестдеятельности Орловской области в третий раз объявил открытый конкурс по поиску подрядчика для строительства поликлиники №1 в облцентре. Начальная стоимость контракта — 1,33 млрд руб. Подать заявки можно до 18 июня, подведение итогов намечено на 23 июня. Это следует из информации на портале госзакупок.

До 19 ноября 2027 года победитель торгов должен будет разработать рабочую документацию, построить и обустроить здание поликлиники, смонтировать инженерные системы, оборудовать сети связи, выполнить благоустройство.

В марте конкурс по выбору подрядчика признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена контракта составляла 1,35 млрд руб. В апреле были объявлены повторные торги, при этом начальную цену увеличили до 1,37 млрд руб. Были поданы две заявки на участие, но комиссия отклонила их как несоответствующие требованиям.

Юрий Голубь