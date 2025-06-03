На курской трассе восстановили движение после обрушения железнодорожного моста

Восстановлено движение на федеральной трассе под курским Железногорском, на которую ночью 1 июня обрушился железнодорожный мост. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, изначально дорожники рассчитывали разобрать завалы и восстановить полотно за четыре дня.

Глава региона добавил, что на восстановление моста уйдет больше времени: быстрый ремонт возможен только с уменьшением высоты путепровода с 4,8 до 3,5 м, что будет мешать движению крупногабаритного транспорта. «Временно железнодорожное сообщение будет идти в объезд, а РЖД оперативно приступит к восстановлению моста в его первоначальном виде. Работы никак не повлияют на транспортное сообщение»,— добавил господин Хинштейн.

Мост обрушился на 48-м км трассы Тросна–Калиновка во время движения по нему грузового локомотива. В СКР сообщали, что это произошло в результате подрыва, однако впоследствии формулировки были изменены, а предполагаемая причина обрушения удалена.

Из-за падения пролета путепровода с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава. Машинист в результате происшествия получил открытые переломы голени, рваные раны ног и ушибы, а двое его помощников — ушибы. Всех троих госпитализировали.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова