Увеличилось количество пострадавших при обстреле белгородского поселка 1 июня

Количество пострадавших при обстреле поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области выросло до двух. Накануне в медучреждение обратилась мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пациентки выявили баротравму. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

В результате обстрела в частный дом в Пролетарском попал снаряд. Изначально сообщалось, что из-за этого погибла находившаяся в нем гражданка и пострадала 12-летняя девочка, ехавшая рядом на велосипеде. Ребенка госпитализировали.

Алина Морозова