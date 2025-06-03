Беспилотники ВСУ атакуют Белгородский район: ранены три мирных жителя

Украинские беспилотники атакуют Белгородский район, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Таврово дрон атаковал коммерческую организацию: ранены двое мирных жителей. У одного — осколочные ранения лица и плеча, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу. Повреждены фасад и остекление здания, а также стоящий рядом автомобиль.

Еще один БПЛА ударил по частному дому в селе Новая Нелидовка: местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и осколочное ранение головы — бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2 областного центра. Взрыв повредил кровлю и окна дома.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области были ранены четыре человека.

Юрий Голубь