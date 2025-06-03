В трех регионах Черноземья ввели оранжевый уровень опасности из-за пожаров

В Воронежской, Орловской и Тамбовской областях до 6:00—9:00 5 июня будет действовать пятый класс пожарной опасности из пяти возможных. По данным Гидрометцентра России, из-за этого в регионах объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской и Курской областях до 9:00 5 июня будут действовать четвертый класс пожарной опасности и желтый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

О повышенных рисках возгораний в Липецкой области не сообщается, однако на территории Воронежского биосферного заповедника в Усманском районе с 29 мая тушат крупный природный пожар. 1 июня его локализовали на площади 500 га, однако накануне образовался новый очаг, по последним данным, достигший 25 га.

Где в макрорегионе ожидаются повышенные риски природных пожаров в июне — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова