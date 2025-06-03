На липецком участке Воронежского заповедника начался новый пожар

Накануне в пределах локализованного пожара на липецком участке ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» было обнаружено новое возгорание. Оно образовалось на заболоченной местности, к вечеру его площадь достигла 25 га. Это следует из данных регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара на участке Воронежского биосферного заповедника в Липецкой области

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области Тушение пожара на участке Воронежского биосферного заповедника в Липецкой области

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области

К месту возгорания в Усманском районе был направлен сводный отряд из 32 спасателей и четырех спецмашин.

Пожар на липецком участке Воронежского биосферного заповедника начался 29 мая из-за обрыва линии электропередач. Изначального его площадь составляла 200 кв. м, из-за сильного ветра к 30 мая она увеличилась до 300 га. 31 мая губернатор Игорь Артамонов сообщал, что на месте работают порядка 300 человек, в том числе воронежские спасатели. К тушению привлекалась авиация МЧС России. 31 мая возгорание локализовали на площади 500 га.

Прокуратура Липецкой области потребовала от руководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексея Карякина провести проверку в заповеднике из-за пожара.

Алина Морозова