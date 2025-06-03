Евгений Лобов станет секретарем курского отделения ЕР

Реготделение партии «Единая Россия» (ЕР) в Курской области возглавит врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов. Об этом сообщили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Лобов

Фото: правительство Курской области Евгений Лобов

Фото: правительство Курской области

Кандидатуру господина Лобова предложил врио губернатора Александр Хинштейн. Это назначение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев. Он поручил господину Лобову уделять максимальное внимание первичным партийным организациям и не оставлять без внимания все проблемы людей.

«В 2017 году я был избран на прямых выборах главой города Фатеж. Работал в департаменте внутренней политики, проходил кампании выборов в 2021 году в Госдуму и местные заксобрания, в Курский городской совет, работал на выборах президента, — представился на встрече с Дмитрием Медведевым Евгений Лобов.—Жизнь нашего субъекта и страны в целом разделилась на "до" и "после" 6 августа 2024 года, определила нам новые вызовы. "Единая Россия" развернула 7 августа гуманитарный центр, принимали грузы более чем из 60 субъектов страны. 400 ребят начали работу в госпиталях. У нас выстроено взаимодействие с Центральным исполкомом "Единой России" и с ЦБСТ. Регион хорошо знаю, знаю людей и с решением поставленных задач мы максимально командой справимся».

С ноября прошлого года секретарем ячейки ЕР в Курской области был бывший губернатор Алексей Смирнов. В апреле его задержали и заключили под стражу по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Владимир Зоркий