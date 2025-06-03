Главные новости за 3 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В результате пожара в находящемся на ремонте бывшем доходном доме Смирнова на набережной Обводного канала, д. 183 погибли два человека. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек, в том числе один ребенок. В трехкомнатной квартире общей площадью 130 кв. м обгорела обстановка на площади 45 кв. м, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 кв. м. По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело.

Смольный намерен с 1 июля запретить осуществление разносной торговли в ряде зон. Так, в случае подписания документа уличные торговцы не смогут работать в радиусе 100 метров от входа (выхода) в вестибюль станции метрополитена. На публикацию постановления губернатора Александра Беглова на странице антикоррупционной экспертизы 3 июня обратил внимание «Ъ-СПб». Оно официально еще не принято.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский залечил травму и вернулся на сцену Театра имени Ленсовета. По словам супруги господина Боярского, художественного руководителя культурного учреждения Ларисы Луппиан, Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо. В следующий раз он появится на сцене 8 июня, исполнив роль в «Театральном романе».

ФАС выявила картель при поставке медицинских изделий на сумму 620 млн рублей. Торги проходили на нужд государственных учреждений в Петербурге и Калининградской области. Антимонопольщики установили, что компании «Алма-Мед» и «Маркус» использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

В Петербурге 1 июня без предупреждения закрыли фитнес-клуб «Happy Fitness» на улице Коллонтай, 3. По данным издания, клиентов, покупавших абонементы в зал, никто не предупредил. Сайт закрыт, телефоны отключены. Абонементы продавали от имени индивидуального предпринимателя Анжелики Король и ее матери Лидии Измаковой. Сейчас обманутые посетители готовят коллективное обращение в суд.

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», компании «Леста». Активы организации обращаются в доход России. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в полном объеме. Запрещена деятельность ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста геймс Москва». Издатель онлайн-игр далее будет внесен в перечень террористов и экстремистов.

Петербургская «Группа ЛСР» заняла шестое место в рейтинге единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) по объему ввода жилья в РФ с период с января по май 2025 года. Соответствующая информация появилась 3 июня на сайте ЕРЗ. В период с середины зимы по конец весны «Группа ЛСР» сдала 175,9 тысяч «квадратов» — это десять многоквартирных домов в двух регионах. Для сравнения, лидер рейтинга — московская компания ПИК — ввела 437 тыс. кв. м жилья в пяти регионах.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля Rolls-Royce, сбившего байкера на Harley-Davidson на юго-западе Петербурга. Дело расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Медэкспертиза показала, что полученные мотоциклистом травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью — мужчина был госпитализирован и перенес несколько операций. Для виновника аварии сейчас избирают меру пресечения.

Первая грузовая компания (ПГК) арендовала офисные помещения в петербургском бизнес-центре «Москва». Организация заняла 800 кв. метров.ПГК занимается железнодорожными перевозками. В БЦ «Москва» разместился петербургский филиал фирмы. Организация переехала в новый офис из-за смены собственника прежней локации.

Участок проспекта Обуховской Обороны между домами № 127 и № 151 в Невском районе Петербурга получит статус выявленного памятника культурного наследия. Каменная набережная имеет два яруса, спуски, пандусы и пристань. В оформлении стенок и спусков использованы гранит и диабаз. Терраса, расположенная на набережной напротив здания Императорского фарфорового завода, уже имеет статус памятника с 2024 года.