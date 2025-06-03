Компания ПГК заняла 800 «квадратов» в бизнес-центре «Москва»

Первая грузовая компания (ПГК) арендовала офисные помещения в петербургском бизнес-центре «Москва». Организация заняла 800 кв. метров, сообщили в пресс-службе компании Maris.

ПГК занимается железнодорожными перевозками. В БЦ «Москва» разместился петербургский филиал фирмы. Организация переехала в новый офис из-за смены собственника прежней локации.

Бизнес-центр класса B расположен у метро «Площадь Александр Невского». Тринадцатиэтажное здание имеет собственный крытый паркинг, а также все современные коммуникации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Wildberries арендовал два складских комплекса на 24 тыс. кв. м в Петербурге и Ленобласти.

Татьяна Титаева