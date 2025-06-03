Михаил Боярский вернулся на сцену Театра имени Ленсовета после травмы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский залечил травму и вернулся на сцену Театра имени Ленсовета, об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения. Уже сегодня, 3 июня, актер исполнит роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

По словам супруги господина Боярского, художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо. В следующий раз он появится на сцене 8 июня, исполнив роль в «Театральном романе».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в середине апреля 2025 года господин Боярский попал в Мариинскую больницу с переломом ребра во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта». Артист упал с высоты, к врачам он обратился лишь на следующий день.