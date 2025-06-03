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ФАС раскрыла картель при поставке медизделий на сумму более 620 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставке медицинских изделий на сумму 620 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства 3 июня. Торги проходили на нужд государственных учреждений в Петербурге и Калининградской области.

Антимонопольщики установили, что компании «Алма-Мед» и «Маркус» использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

Госконтракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ, организации уже отказались от конкурентной борьбы при участии в электронных аукционов.

Материалы антимонопольного дела передадут в правоохранительные структуры для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В службе подчеркнули, что уделяют особое внимание пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома группы ПИК. Жильцы квартир в Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье на текущий момент могут подключиться лишь к «Ловителу».

Андрей Маркелов

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